Mulher é morta a tiros dentro de casa na frente da filha de 6 anos em Ijuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher de 21 anos foi morta a tiros na noite de sexta-feira (23) em Ijuí, no Noroeste do estado. Ela foi identificada pela Polícia Civil como Thallua Rodrigues Nunes. O suspeito do crime é o ex-marido dela. Os dois moravam juntos.

De acordo com a Polícia Civil, Thallua era manicure e foi morta em casa, no bairro Elizabeth, na frente da filha de seis anos do casal.

O suspeito do crime fugiu em seguida e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Mais tarde, ele foi encontrado morto. Provas coletadas no local pela polícia indicam que ele se matou.

A Polícia Civil não divulgou detalhes do caso, mas disse que não há histórico de violência entre o casal, então, a motivação para o crime ainda não está clara.

Por RBS TV e g1 RS