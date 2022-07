Mulher é morta dentro de casa pelo marido em Candelária

Uma mulher de 43 anos foi morta com um tiro dentro da própria casa em Candelária, no Vale do Rio Pardo, na quarta-feira (13). Ela foi identificada como Denise Bairros. Segundo a polícia, o suspeito é o marido, Pérsio Bairros, de 46 anos, que se suicidou depois do crime.

Os corpos dos dois foram encontrados pelo filho mais novo do casal no início da noite. Eles eram casados e viviam juntos há mais de 20 anos.

De acordo com a delegada Alessandra Xavier, não existiam registros de violência doméstica e o marido não tinha antecedentes policiais.

A Polícia Civil ouviu pessoas conhecidas que disseram que o homem sofria de depressão. A investigação segue para determinar a motivação do crime. O casal deixa três filhos.

Fonte: G1