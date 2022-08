Mulher é presa após queimar companheira com óleo de cozinha durante briga em Santa Maria

Share on Email

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante após queimar a companheira com óleo de cozinha durante uma briga na noite de segunda-feira (15) em Santa Maria, na Região Central do estado. A vítima, de 27 anos, está hospitalizada.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 21h30 em uma casa na Rua Harotildes Costa, no bairro Juscelino Kubitscheck.

A BM divulgou que testemunhas do crime entraram em contato por telefone para pedir ajuda. No local, os policiais encontraram a jovem ferida sendo socorrida por vizinhos. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Universitário de Santa Maria. Segundo hospital, ela não corre risco de morrer.

A suspeita de cometer o crime foi detida em flagrante pela BM e levada para a delegacia de polícia. Após, foi encaminhada para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.

A Polícia Civil investiga o caso. A delegada Elizabete Shimomura, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e responsável pela investigação, disse que está “iniciando as diligências”, razão pela qual não pode falar sobre as circunstâncias em que o crime aconteceu e pelo que a suspeita deve ser indiciada – se por tentativa de homicídio ou lesão corporal.