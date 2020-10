Mulher é presa por suspeita de ocultar cadáver de tio e receber aposentadoria dele em Vacaria, diz polícia

De acordo com o delegado Anderson Lima, a polícia começou a investigar o caso depois que familiares relataram não estarem conseguindo contato com o idoso, de 78 anos.

Na manhã desta quarta, a polícia encontrou o corpo dele escondido dentro de uma casa, no bairro Pradense. Ele estava em um depósito, enrolado em sacos plásticos e vedado com fita adesiva.

O corpo foi encaminhado à necropsia para confirmar se a morte foi natural ou violenta e também para saber a data exata do óbito.

A suspeita foi encaminhada ao presídio e pode responder também por falsidade ideológica ou documental, estelionato e furto, se for comprovado que ela recebeu os valores do benefício do tio.

Fonte: G1