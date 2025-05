Mulher é presa por tráfico de drogas um dia após o marido ir para o presídio

A ação ocorreu após o recebimento de denúncia via telefone 190, relatando que uma mulher estaria transportando drogas para outro local.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No endereço informado, os policiais visualizaram a suspeita saindo de uma residência carregando várias bolsas. Após breve acompanhamento, a mulher foi abordada e, durante revista pessoal, foram encontradas 10 embalagens de crack no interior de uma das mochilas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Questionada, a mulher informou que havia mais droga escondida em sua residência, pertencente ao seu companheiro, que havia sido preso na noite anterior também por tráfico de drogas. Ela indicou aos policiais o local exato onde o restante do material estava armazenado. No ponto indicado, os policiais localizaram um pote contendo 27 petecas de crack e 13 porções de cocaína, embaladas em sacos do tipo zip lock.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão, sendo-lhe assegurados os direitos previstos na Constituição Federal. A presa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). A autoridade policial de plantão determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de entorpecentes, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.