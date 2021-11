Uma mulher de 29 anos foi presa nesta terça-feira (2) suspeita de simular o próprio sequestro. Ela foi localizada pela Polícia Civil com três homens em um motel em Florianópolis nesta madrugada depois de pedir R$ 10 mil em resgate para a família que mora em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Em uma chamada de vídeo feita para parentes durante as ameaças, ela aparece amarrada e sofrendo agressões. A polícia, no entanto, encontrou tinta vermelha e outros objetos que possivelmente foram usados para simular o sequestro e ferimentos (assista acima). O trio também foi detido.

Segundo Anselmo Cruz, da Divisão de Roubos e Antissequestro da Diretoria de Investigações Criminais, a mulher planejou extorquir familiares por conta de problemas com drogas. Durante as ameças, a família chegou a repassar R$ 6 mil aos supostos sequestradores.

Os quatro presos foram autuados pelo crime de extorsão.