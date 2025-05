Mulher é resgatada pelos Bombeiros após veículo apagar em área inundada na Avenida Alexandre Lisboa

Share on Email

Na manhã desta sexta-feira (30), uma mulher precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Alegrete após o veículo que conduzia apagar em uma área alagada da Avenida Alexandre Lisboa, em Alegrete. A interdição do local é devido a enchente, o Rio Ibirapuitã esta 12,54metros acima do nível normal.

De acordo com informações apuradas no local, a condutora, que não reside na cidade, relatou que costuma se deslocar até o município uma vez por mês para prestar atendimentos em uma clínica. Segundo ela, já havia passado pela avenida em outras ocasiões com a pista parcialmente alagada e, nesta sexta-feira, ao tentar cruzar o trecho, o veículo parou de funcionar, impossibilitando a saída por meios próprios.

Diante da situação, os Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate da motorista, que não sofreu ferimentos. O Hyundai Creta será removido por um guincho particular.

A condutora afirmou que não visualizou sinalização de bloqueio no trecho. No entanto, conforme a Guarda Municipal, cavaletes foram posicionados desde a manhã de quinta-feira (29) para sinalizar o ponto de alagamento — informação repassada pelo PAT ainda naquele dia. As imagens das câmeras de videomonitoramento da região poderão ser analisadas para verificar se houve ou não a retirada dos cavaletes. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Guarda Municipal.