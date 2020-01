Mulher é roubada e, depois, é vítima de extorsão

No final da tarde de domingo (26), dois policiais militares da reserva interceptaram um indivíduo extorquindo uma vítima de roubo. A mulher iria pagar 300 reais para recuperar o celular e a bolsa com documentos, furtados um dia antes.

Ela falou aos policiais que depois de ter sido roubada, o acusado ligou para o número da sua filha, fez a chantagem e pediu o valor para devolver o celular e a bolsa.

Quando a mulher iria entregar o valor, os PMs da reserva os abordaram e acionaram a guarnição através do 190. Os dois indivíduos estavam na Avenida Assis Brasil perto do trevo do arco. Um deles conseguiu fugir e levou a bolsa da vítima.

O que foi preso, de 22 anos, disse aos policiais que tinha sido abordado pelo homem conhecido como Neca ou Piriquito que o teria forçado a segurar o aparelho celular.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e realizado registro por receptação afiançável em R$ 1.000,00. Sem o pagamento do valor, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. “Neca/Piriquito” deixou uma bicicleta no local do encontro e fugiu a pé. A bike foi apreendida.