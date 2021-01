Mulher é traída e ainda apanha do companheiro

Compartilhe















Após saber de traição, mulher foi agredida pelo companheiro. Conforme informações do boletim, a vítima disse aos policiais que no último dia 6 de janeiro, ela estava no Assentamento Unidos Pela Terra, quando foi procurada por uma pessoa e, esta a informou que seu companheiro mantinha um relacionamento com outra mulher. Em ato contínuo, a vítima teve acesso a mensagens trocadas entre o acusado e a suposta amante. Diante da situação, a mulher foi tirar satisfação do companheiro e os ânimos ficaram exaltados. Da discussão, o desentendimento passou para agressões físicas e a vítima sofreu ferimentos no braço esquerdo e no tórax. Porém, o agora ex-companheiro, não teria ficado satisfeito e, de posse de uma enxada, novamente tentou agredi-la, sendo contido por um tio da vítima e outro indivíduo. O acusado também não permitiu que a mulher retirasse alguns pertences da casa, assim como, não devolveu o seu celular. A vítima de 57 anos saiu do local, em Manoel Viana e fez o registro do ocorrido na Delegacia de Polícia de Alegrete, no último dia 8. Ela solicitou medidas protetivas contra o ex de 27 anos.