Mulher, em cárcere privado, é agredida e ferida durante três dias

Um relato que impressiona a forma fria e cruel com que o acusado agride a companheira.

No corpo da vítima, as marcas de três dias de várias agressões e uma facada no pé.

Com um ferro, o indivíduo que já a agrediu em outras ocasiões, desferiu vários golpes, na noite da última sexta-feira e foi tão cruel que ela pensou que fosse morrer, gritou por ajuda, mas não foi ouvida.

Somente no domingo, por um descuido do companheiro, a mulher de 35 anos, conseguiu sair de dentro de casa e procurar pelos familiares e pedir ajuda. Ela apresentava vários hematomas na face e no corpo, além de um corte em um dos pés, segundo ela, o acusado teria “cravado” uma faca.

Encarcerada, segundo relatou, a vítima não conseguia sair de casa e ficou incomunicável. O companheiro, quando se afastava do lar, a deixava trancada, com ferros nas portas e sem chave, além, de não permitir o uso do celular.

“Desde sexta-feira(27), a família não tinha contato, e ele é tão dissimulado que quando perguntavam por ela, respondia que estava com enxaqueca. Agora, ficamos sabendo que essa não foi a primeira vez que ela foi violentamente agredida, porém, nas outras, não falava com medo das ameaças dele. Um dia vi que o pescoço dela estava com sinais de esganadura e, naquele dia, diante do medo, não confirmou que teria sido ele o autor” – explicou uma familiar ao PAT.

É impossível não olhar para a vítima e não perceber o medo e o desespero em que se encontra. Ela acrescenta que recebeu ameaças muito sérias do acusado e, com medo de que ele pudesse cumprir, ficava em silêncio. Além das ameaças contra ela, também, há contra a família dela e pessoas idosas e/ou com deficiência.

O indivíduo, foi preso pela Brigada Militar, encaminhado à Delegacia de Polícia e em contato com a Delegada de Plantão determinado flagrante por lesão corporal grave.

A ocorrência aconteceu no bairro Olhos D’Água e, conforme relato, o acusado seria usuário de entorpecentes.