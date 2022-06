Mulher encontra bebê recém-nascido dentro de saco de lixo

Um bebê recém-nascido foi encontrado por uma mulher dentro de um saco de lixo em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso aconteceu na sexta-feira (17).

De acordo com a delegada Fernanda Generalli, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e responsável pela investigação do caso, a mulher caminhava por uma rua no bairro Bom Sucesso quando ouviu um choro próximo de onde estava. Ao investigar a origem do som, encontrou o menino dentro do saco de lixo.

Ela levou ele até uma delegacia de polícia, onde foi feito o encaminhamento para um hospital do município.

“Estamos atrás de possíveis testemunhas e câmeras que possam ter flagrado a ação. E também em contato com os serviços de saúde. Acreditamos que o parto tenha ocorrido em casa, mas é possível que a mãe tenha se consultado em alguma unidade de atendimento. Ainda não tivemos acesso aos prontuários médicos do bebê, acredito que teremos a partir de segunda-feira [20]”, explica a delegada Fernanda.

“Estamos aguardando essas informações para vermos possíveis gestantes que se encaixem no perfil”, diz.

O bebê deve ficar hospitalizado pelo menos até segunda-feira (20).

Fonte: G1