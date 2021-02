Mulher expulsa o marido de casa depois de 28 anos juntos

Compartilhe















Na última semana mulher expulsou ex-marido de casa. A vítima alegou que não tinha mais condições de conviver com o acusado devido aos xingamentos. Eles tiveram um relacionamento de 28 anos que terminou devido às constantes agressões físicas e psicológicas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o acusado de 51 anos, faz uso de bebida alcoólica e levou uma outra mulher para a casa deles, pois, embora separados, ainda residiam no mesmo local. Mas o indivíduo não a respeita e a agrediu com palavras ofensivas, além de dizer que, apesar de todos os anos juntos o que eles adquiriram ela não tem direito algum. Desta forma, a vítima que reside no interior do Município e tem um estabelecimento comercial, esteve na Delegacia de Polícia e solicitou Medidas Protetivas. O fato aconteceu na última sexta-feira(12).