Mulher morre após ser atropelada em Canela; motorista estava embriagado, diz polícia

Uma mulher de 55 anos morreu após ter sido atropelada na ERS-235, próximo a Canela, na Serra do Rio Grande do Sul, no início da manhã deste domingo (2). Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e a Polícia Civil, o condutor do carro envolvido na ocorrência estava embriagado. Uma segunda pedestre foi atropelada e ficou ferida.