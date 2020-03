Mulher morre vítima de coronavírus e filho é o único no enterro: “Tive que sepultar minha mãe sozinho”

A família estava em isolamento domiciliar. Mulher de 71 anos estava internada com pneumonia.

Devido à ordem de quarentena para evitar a transmissão do novo coronavírus, o filho de uma das vítima da Covid-19 foi o único presente no enterro da mãe, nessa segunda-feira (23/03), no Rio de Janeiro.

“Tive que sepultar minha mãe sozinho. Se fosse em condições normais, ela teria milhões em seu enterro”, afirmou o empresário Christiano Bandeira de Mello, que perdeu a mãe de 71 anos. Ele concedeu entrevista à revista Época.

Segundo o empresário, a vítima sofria de problemas prévios de saúde. “Minha mãe fumava, tinha sobrepeso. Ela começou a perceber com a tosse e a falta de ar, essa doença é assim. Quem não está numa condição de saúde boa corre risco, sim. Não pode banalizar”, desabafou.

Ele contou que a mulher foi encaminhada ao hospital com uma pneumonia nos dois pulmões, mas ao descobrir a doença, ficou em isolamento até o momento da morte.

Ainda não se sabe onde a paciente teria contraído o vírus. A família suspeita que a transmissão tenha ocorrido em viagens para o Uruguai ou França, ou em um casamento onde demais pessoas foram infectadas.

