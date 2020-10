Alegrete: mulher morta em acidente, na BR 290, ainda não foi identificada

Compartilhe















A mulher estava no banco do carona. De acordo com a PRF, provavelmente havia mais uma pessoa no carro que seria o condutor ou condutora. Até o momento, a vítima não foi identificada, nem pelos policiais rodoviários ou pelo IGP que esteve no local.

O acidente ocorreu na noite de ontem(17), por volta das 23h30min, no KM 559, da BR 290, em Alegrete. Ainda, segundo os policiais rodoviários, o veículo envolvido é um Ford Del Rey, cinza, com placas de Rosário do Sul. O Samu esteve no local e constatou o óbito. A perícia foi acionada de Santana do Livramento.