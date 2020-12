Mulher, motorista de Uno, trafega em alta velocidade na contramão no centro da cidade

Compartilhe















Na madrugada de domingo (20), uma mulher que dirigia um Fiat Uno, entrou na contramão, em alta velocidade, na rua lateral da Praça General Osório e desceu a Rua Dos Andradas. Ele trafegava na Avenida Doutor Lauro Dorneles em direção à Andradas.

Com o flagrante, os policiais que estavam em patrulhamento ostensivo, iniciaram acompanhamento do veículo que foi abordado na Barão do Cerro Largo.

Durante a identificação da condutora, a mesma se negou a realizar o teste do etilômetro e foi atuada . O Uno, com os documentos irregulares, foi recolhido ao depósito do Detran. No veículo havia mais pessoas. Em torno de cinco. A ocorrência foi por volta das 6h de domingo. A Brigada Militar realizou registro no local e as autuações.