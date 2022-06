A alegretense foi identificada como Eliane Terezinha Castro Fragoso, 58 anos. Ela era a motorista que morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois carros e dois caminhões na noite de quarta-feira (8). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta das 22h30min, no km 73 da RS-122, em Caxias do Sul, e a vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Civil, Eliane conduzia um Honda Fit no sentido Farroupilha-Caxias, quando, por motivos que ainda serão investigados, invadiu a pista contrária após completar uma curva. No sentido oposto, trafegavam dois caminhões — um deles com placas de Brochier, conduzido por um motorista de 36 anos; e outro com placas de Novo Hamburgo, condutor também de 36 anos. Um quarto veículo, um Sandero, com placas de São Marcos, conduzido por um motorista de 30 anos, deslocava no mesmo sentido do Honda Fit (Farroupilha-Caxias) e acabou se envolvendo no acidente.

Mulher, natural de Alegrete, morre em acidente entre quatro veículos em Caxias do Sul

— Em relato inicial, os motoristas afirmaram que o carro invadiu a pista contrária. Um deles tentou desviar para a terceira pista, mas acabou colidindo lateralmente com o caminhão que trafegava, paralelamente, no sentido Caxias-Farroupilha. A colisão frontal do carro com o caminhão acabou ocorrendo mesmo assim, envolvendo também o Sandero, que chegou a capotar — afirmou a delegada da Polícia Civil, Maria Isabel Zerman Machado, plantonista que atendeu à ocorrência.

Conforme ela, os motoristas do caminhão e do Sandero não se feriram. A delegada afirma que eles acompanharam o atendimento da ocorrência e não apresentavam sinais de embriaguez, por isso, não foram submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro). O caso será agora encaminhado para a Delegacia de Trânsito de Caxias do Sul.

Despedida

O corpo de Eliane será velado na sala 1 das Capelas Cristo Redentor, em Caxias do Sul, na tarde desta quinta-feira. O horário para início da cerimônia ainda não está confirmado. Na sexta-feira, às 9h, o corpo dela será cremado no Memorial Crematório São José, também em Caxias.

