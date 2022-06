Mulher perde controle da direção e carro capota em Trevo de Alegrete na BR 290

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a mulher trafegava sentido Alegrete/Rosário do Sul e, no trevo da BR290 com acesso à RSC 377, perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou.

Por volta das 20h deste sábado(25), no km 574, da BR 290, em Alegrete (Trevo de Manoel Viana), ocorreu um acidente envolvendo um Peugeot Griffe A, emplacado em São Paulo/SP.

Acidente entre carro e caminhão na Barão do Amazonas



A motorista, uma mulher de 49 anos, teve ferimentos leves e foi conduzida à Santa Casa pela equipe do Samu. A pista está liberada.

O veículo será retirado por um guincho particular. A polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.