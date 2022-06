Mulher perde controle da direção e veículo invade terreno em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada desta quinta-feira(23), a condutora de um Ka, teria perdido controle do veículo, saiu da via e invadiu um terreno nas imediações do Cemitério Público Municipal.

Leia Mais : Alegretense vence Concurso de Direito Internacional no Equador

De acordo com a Guarda Municipal, eles foram acionados, nesta manhã, e identificaram a motorista. Ela não se feriu e destacou que iria retirar o carro que teve danos materiais, durante a tarde de hoje.

A proprietária do terreno também foi contatada e teria sido acordado o conserto da cerca que teve danos quando o veículo invadiu o local. O terreno fica na Avenida Liberdade, em Alegrete.