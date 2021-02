Mulher promove festa na casa da sogra e caso para na DP

Compartilhe















Mulher de 51 anos registrou na Delegacia de Polícia que solicitou que a nora saísse de sua casa em razão de uma festa que ela teria promovido sem o seu consentimento.

Segundo registro policial, a vítima falou aos policiais que o filho levou a namorada para residir com ele em sua residência no bairro Promorar. Entretanto, ele saiu da cidade, está na Argentina a trabalho e, neste período que não está em Alegrete a companheira promoveu uma festa em sua casa, no último sábado. Diante deste fato, a mulher foi até a casa dos pais da nora e solicitou que ela retornasse para a residência deles até que o seu filho retorne da Argentina. O pai da nora foi com a filha até o endereço da sogra para retirar os pertences dela, mas a mulher decidiu registrar ocorrência pois teme represálias.