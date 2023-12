Mulher quer localizar irmão que não tem notícias há mais de 40 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Roselange da Silva Souza, moradora de Formigueiro, entrou em contato com a redação do PAT falando da sua busca por um irmão de coração, o alegretense, Eraldo dos Santos da Silveira. Ela destacou que perdeu o contato há mais de 40 anos. Roselange forneceu detalhes sobre o que sabe da identidade de Eraldo, incluindo o nome de seus pais biológicos: Dali Lopes da Silveira e Maria de Lourdes dos Santos.

Com base em outros registros, ela cita que o irmão nasceu em 18 de novembro de 1968. Além disso, Roselange informou que ele possui ou possuía vínculo empregatício com a indústria CAAL.

O endereço fornecido para seu paradeiro é na rua Oscar Pereira Mafalda, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Alegrete.

Roselange acrescentou que Eraldo residiu por um período considerável com o soldado Fábio Guedes de Souza, no Cerro do Louro. Emocionalmente tocada pela busca por seu irmão de coração, ela apela a qualquer pessoa que tenha informações sobre ele para entrar em contato.

Para colaborar com a busca, ela disponibiliza seu número de telefone (55 9 9939-0925) e expressa sua gratidão antecipada por qualquer ajuda na localização de Eraldo dos Santos da Silveira.