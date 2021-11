Mulher sai de casa com bebê de três meses e desaparece em Alegrete

A ocorrência foi realizada pelo esposo de Rose Fagundes de 37 anos, que reside no bairro vila Isabel.

De acordo com a ocorrência policial, o homem disse que a esposa saiu de casa no início da tarde de ontem(4), para levar o bebê de três meses em uma benzedeira.

Porém, não retornou mais para casa. Ela não tem celular e o esposo esteve na casa de um irmão onde ela poderia estar, mas a informação foi de que Rose não havia feito contato.

Preocupado com a ausência da esposa e do bebê, ele procurou a Delegacia de Polícia na madrugada de hoje(5), para o registro. Peterson dos Santos também destacou que saiu de casa para buscar o outro filho do casal, na escola, e percebeu que o carrinho, que ela teria levado mais cedo, estava na residência, mas nenhum sinal da esposa e do bebê. Ele também destacou que Rose não tem problemas psicológicos e as desavenças do casal não seriam motivos para ela desaparecer com a criança.

Se alguém tiver alguma informação, pode entrar em contato com a Delegacia de Polícia – 3422-4525. A reportagem tentou falar com Peterson, mas não obteve sucesso. Na Delegacia, até o momento da postagem, não havia registro de que a mulher tinha sido encontrada.