Mulher sai de relacionamento com lesões e hematomas

Na última sexta-feira (6), uma mulher de 34 anos foi agredida pelo ex- companheiro, segundo relato à polícia.

A mulher disse que tinha um relacionamento de oito meses com o acusado. Nós últimos tempos, eles estavam se desentendendo em razão de relacionamentos extra conjugais do homem. Ela soube depois de começar a receber fotos de uma mulher, do interior da casa que residia com o acusado. Ao questioná-lo o casal sempre tinha discussões e a vítima resolveu colocar um fim no relacionamento no dia 4 deste mês.

No dia 6, ela foi até o endereço para buscar um notebook de sua propriedade, que havia deixado no local. De acordo com a ocorrência, a vítima disse que percebeu que o ex tinha trocado as fechaduras das portas, por esse motivo, abriu uma janela e retirou seu aparelho. Já em via pública, percebeu que seu veículo estava sendo acompanhado e foi interceptada pelo acusado. Ele desceu do carro e tentou tirá-la à força de dentro do carro. A mulher relutou e conseguiu se desvencilhar do ex. Porém, ficou com hematomas e lesões pelos puxões, causados no momento em que “lutava” com o acusado. Ela pediu Medidas Protetivas contra o mesmo.