Mulher saiu de Alegrete com destino a Porto Alegre e desapareceu; família está desesperada

Na última sexta-feira(5), uma vizinha e amiga dos familiares que já estão em Porto Alegre, acompanhou a alegretense Elisara Rosa da Silveira, 30 anos, até a Estação Rodoviária. Sara como é conhecida, embarcou no ônibus às 23h rumo à Capital. Porém, na madrugada de sábado a mãe foi buscá-la na Rodoviária de Porto Alegre e a mesma não estava no ônibus.

Desde então, a família não consegue contato com a alegretense que residia no bairro Nilo Soares Gonçalves. O apelo é da irmã, Débora da Silveira. Ela descreve que a mãe está buscando de todas as maneiras informações que possam levar ao paradeiro da filha. Débora ressalta que Sara como é muito conhecida em Alegrete. A moradora da Zona Leste, tem problemas de saúde em razão da dependência química. Por esse motivo, Débora e a mãe só liberaram dinheiro para uma pessoa responsável e de confiança para que a mesma comprasse a passagem e a acompanhasse até a saída do ônibus. Tudo foi tratado através do telefone, WhatsApp e ligações.

Se alguém tiver qualquer informação deve repassar para os telefones (051) 98056 – 7649 ou (055) 99943 – 0808 Marielen.