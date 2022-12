Mulher se joga de carro em ponte para escapar de agressões do marido no RS

Uma mulher se atirou do carro em movimento sobre a ponte do Rio Jacuí, na BR-116, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela era agredida pelo marido dentro do veículo.

O suspeito tentou fugir e foi preso em flagrante em Guaíba. Aos agentes da PRF, ele teria confirmado que agrediu a esposa e que ela se jogou do carro. Natural de Rio Grande, o homem de 52 anos teve o carro apreendido.

A mulher foi encontrada a 15 km do local da abordagem, com ferimentos leves. Ela foi encaminhada para atendimento médico.

A equipe foi acionada pelo telefone de emergência 191, com relatos de que o motorista estava sob influência de álcool e drogas. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a PRF. A polícia afirma que ele tem antecedente por embriaguez ao volante.

Aos policiais, ele disse estar se dirigindo a Florianópolis (SC). No entanto, ele estava no sentido contrário ao deslocamento, seguindo em direção ao interior do RS.

Carro apreendido após homem ser preso por suspeita de agredir esposa em Eldorado do Sul — Foto: PRF/Divulgação

Por Redação, g1 RS