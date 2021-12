Mulher sofre acidente ao ultrapassar caminhão na BR 290

Na tarde desta terça-feira(21), uma mulher foi realizar uma ultrapassagem na BR 290, no KM 614, e chocou-se em um caminhão que trafegava no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista de uma caminhonete Peugeot, trafegava sentido Uruguaiana/Alegrete. Ao fazer uma ultrapassagem de um caminhão, não deu tempo de concluir e, embora o motorista do caminhão boiadeiro que estava no sentido contrário ter realizado uma manobra à direita, para tentar evitar o acidente, a caminhonete colidiu na dianteira do veículo. O caminhão foi parar fora da pista.

Vereadores dão prazo para prefeito mostrar o que assinou com a Corsan

A mulher sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu à Santa Casa de Alegrete. Os dois veículos envolvidos no acidente são de Alegrete. O caminhoneiro, nada sofreu.