Mulher sofre escoriações e fica inconsciente ao se jogar de carro em movimento

Durante discussão, mulher de 22 anos, teria se jogado de um veículo em movimento e ficou inconsciente.

Na noite de ontem (30), por volta das 21h uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na UPA. O relato era de uma jovem com escoriações pelo corpo e inconsciente.

No local, os PMs fizeram contato com o namorado da paciente. O mesmo relatou que ele e a vítima estavam em seu carro, um Palio. Eles trafegavam na ERS 566, estrada do Frigorífico, quando teria ocorrido um desentendimento em razão do namorado questionar sobre algumas postagens em redes sociais.

Ainda segundo o namorado, a mulher disse que iria se jogar, mas ele não acreditou.

Momento em que a mesma abriu a porta e teria se jogado. A mesma caiu e bateu a cabeça. A jovem foi socorrida pelo próprio companheiro e encaminhada à UPA. A mulher chegou inconsciente e permanecia da mesma forma até o final da ocorrência.