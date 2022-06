Mulher sofre possível fratura em acidente na Avenida Assis Brasil

Share on Email

Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA. De forma preliminar, o relato foi de que há suspeita de uma fratura em uma das pernas. A motociclista está realizando exames, até o momento.

Segundo informações de testemunhas, a motociclista trafegava na Avenida Assis Brasil, sentido centro/bairro.

Próximo ao cruzamento com a rua Rui Barbosa, o motorista de uma Fiat Strada que seguia no mesmo sentido, foi fazer a conversão à direita quando a motociclista bateu na traseira do veículo.

Com o impacto, a mulher caiu e sofreu as lesões.

O homem que conduzia a caminhonete não se feriu. Ambos veículos, a moto Biz e a Strada, não tiveram avarias.

O acidente foi na manhã desta sexta-feira(3), no cruzamentos das vias, Avenida Assis Brasil com rua Rui Barbosa, Cidade Alta.

