Mulher sofre tentativa de homicídio e companheiro é apontado como suspeito

Na madrugada desta sábado(5), uma mulher de 48 anos foi brutalmente atacada e ficou com ferimentos graves no rosto e no pescoço. Ela está internada na Santa Casa de Alegrete e não há, até o momento, mais detalhes sobre o seu estado de saúde. A tentativa de homicídio doloso ocorreu em Manoel Viana.

De acordo com a ocorrência, os policiais militares durante o patrulhamento ostensivo foram acionados por uma moradora da Rua da Praia com a informação de que havia uma mulher ferida, seminua, em via pública. No endereço, os PMs se depararam com a vítima que foi identificada, porém, devido a gravidade dos ferimentos estava muito desorientada e não conseguiu falar com os policiais. Ela estava caída em via pública, apresentava ferimentos à faca, profundos, no rosto e no pescoço no lado esquerdo.

A ambulância do Município foi acionada e a mulher encaminhada ao Posto de Saúde da cidade. Depois dos primeiros atendimentos, foi transferida para Alegrete devido à gravidade dos ferimentos, onde permanece hospitalizada. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a denúncia que o autor teria sido o companheiro da vítima, que não foi localizado. Ele teria saído de Manoel Viana e estaria na casa de uma irmã no Passo Novo. Contudo, essa informação não foi confirmada, pois a irmã disse que o suspeito não esteve em sua casa na madrugada e desconhecia o fato. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete como tentativa de homicídio doloso.