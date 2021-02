Mulher vai processar companheiro por agressão psicológica e ameaças físicas

Compartilhe















O relacionamento terminou no último dia 25, depois de quatro meses. Entretanto, o motivo que culminou com a separação foi no último dia 10 de fevereiro, onde a vítima de 39 anos teve que pular do veículo em movimento para, segundo ela, evitar de ser agredida e terminar com uma discussão. Neste dia, a mulher descreveu aos policiais que ela e o acusado tiveram um desentendimento que iniciou na casa do homem. Eles saíram de carro e dirigian-se até a residência da vítima, contudo, no trajeto, o indivíduo, que ela afirmou estar consumindo bebida alcoólica dirigia o veículo e a ameçava, pois a acusou de tê-lo traído, além, de acrescentar que a companheira era garota de programa. A vítima ressalta que tais afirmações são inverídicas e sentiu-se coagida com as ameaças de que ele iria agredí-la fisicamente, caso a encontrasse com outra pessoa, pois ele deixou claro, neste dia, que sabia todos os passos da vítima. A mulher declarou que tentou por várias vezes sair do carro e por esse motivo chegou a abrir a porta, mesmo assim, o homem seguiu em uma velocidade considerável e passou por cruzamentos com sinal vermelho. Ela somente teve êxito quando pulou do veículo em movimento. Posteriormente a esse dia, o casal tentou reatar e dar sequência na relação, mas isto não foi possível o que determinou o fim, no último dia 25. Por esse motivo, a mulher procurou a Delegacia de Polícia e decidiu processar o ex, porém, entende que no momento, não há necessidade de solicitar Medidas Protetivas.