Mulheres Avivadas do CAID realizaram encontros especiais no Agosto Lilás

O Centro de Avivamento da Igreja de Deus – CAID, desenvolveu um trabalho excepcional relacionado ao Agosto Lilás em Alegrete.

Uma equipe formada somente por mulheres desenvolveu um trabalho com as integrantes do CAID, que está localizado rua Barão do Amazonas – 460, nas quartas-feiras, conhecido como “ mulheres avivadas”. Realizam orações, louvores, testemunhos, ministração da palavra e por último uma confraternização.

“Nós já estamos engajadas em outras campanhas como: Setembro Amarelo, Outubro Rosa e o Natal Solidário (charmosas), porém esse ano sentimos a grande necessidade de entrarmos na luta pelo fim da violência contra a mulher”, explica a coordenadora pastora Luh Bardim.

“Agosto Lilás, foi daí que o senhor jesus nos direcionou para fazermos algo diferente nos nossos encontros das quartas feiras do mês de agosto”, destaca a religiosa.

Os encontros vivenciados por mulheres do CAID trouxe acolhimento; palestras; rede de apoio; orientação profissional e palestrantes. A pastora Luh Bardim é terapeuta cristã especialista em mulheres e conversou com as participantes sobre diversos temas. A profissional Ana Maria Soares, psicóloga, também participou dos encontros que contou com a participação especial da Ong Amoras e a acadêmica em psicologia Flávia Pinheiro.

As participantes relataram que foram momentos preciosos, onde mulheres se sentiram acolhidas, pois a violência contra a mulher, não era um assunto abordado dentro da igreja. “Eu como mulher de Deus e pastora acredito que chegou a hora de mudarmos essa realidade e começarmos a cuidar melhor das nossas famílias, pois queremos famílias sadias, onde crianças possam crescer com bons exemplos, e para que essa mudança reflita em uma sociedade mais amorosa e com mais empatia”, disse a pastora.

Ela diz que a porta está aberta para todas aquelas mulheres que desejam ajudar outras mulheres e principalmente aquelas que precisam de ajuda, podem procurar o CAID. “Ajudaremos no que for possível. Nos procure até pelas redes sociais: instagran: @mulheres.avivadas_caid , @praluhbardim”, frisa.

As reuniões semanais acontecem nos núcleo do CAID Caverá, localizado na Av. Caverá 1400, e no CAID Bebedouro, na Av. Rondon 107.