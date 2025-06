Mulheres do PL montam comitê permanente de combate ao abuso e exploração infantojuvenil em Alegrete

Share on Email

A decisão de formar o comitê é um passo importante para Alegrete e surge após a participação de representantes locais no Seminário que aconteceu em Porto Alegre, que foi organizado pela deputada Adriana Lara (PL) e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O evento reuniu delegações de 30 cidades gaúchas, reforçando a importância de ações coordenadas para a proteção da infância e adolescência.

A formação deste comitê permanente demonstra o compromisso de Alegrete em fortalecer as políticas de proteção e enfrentamento a essas graves violações de direitos, buscando garantir um ambiente mais seguro para suas crianças e adolescentes.