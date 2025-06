Mulheres extraordinárias do Lauro Dornelles valoriza trabalho que antes era realizado somente por homens

A EJA da Escola Dr. Lauro Dornelles realiza projeto de valorização da mulher e na semana que passou promoveu a realização do Projeto Mulheres Extraordinárias, que tem por

objetivo, valorizar do trabalho realizado pelas mulheres na prestação de

serviços antes realizados predominantemente por homens.

Conforme a idealizadora do projeto, profeesora luz Marina da Silveira a história nos mostra que ao longo dos anos as mulheres vêm evoluindo e ocupando espaços antes hegemonicamente ocupados pelos homens. Áreas como, construção civil, esquilaria, frentista, mecânica, serviços de agropecuária, motorista de veículos pesados, entre outras, causam espanto quando exercidas por mulheres, que de forma destemida e competente

conquistaram esse espaço.



A professora Luz Maria, juntamente com a equipe diretiva da Escola, destaca que esse projeto nasceu do desejo de mostrar para a comunidade escolar, o trabalho excepcional que essas mulheres realizam em Alegrete que, muitas vezes, passam despercebidas.

Estiveram presentes, realizando seus depoimentos Idelcina Noetzold da Silva-

Ex-patroa de CTG, Leda Maria Fioravante Gorski- Pedreira, Inamar Ramos dos

Anjos- Gari, Tainara de Oliveira Pereira- Barbeira, Janete Terezinha Magalhães

Quevedo- Caminhoneira e Graciele Mombaque Alves- Esquiladora, peoa de

estância e motorista de ônibus.

A equipe diretiva acredita, que a escola, como agente transformador da

sociedade, necessita divulgar e valorizar esse trabalho tão bem exercido por

essas mulheres extraordinárias e agradece a participação dessas mulheres

que, gentilmente, aceitaram o nosso convite e vieram partilhar suas trajetórias.

Para além da coragem, elas são exemplos de persistência e sabedoria, pois

assumiram suas escolhas com competência e dignidade. Desejamos que seus

depoimentos tenham servido de encorajamento para muitas de nossas alunas,

especialmente da EJA, que também enfrentam muitos obstáculos para estarem

aqui estudando conosco.