Mulheres Extraordinárias: projeto destaca a presença feminina em diferentes profissões

A Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles realizou a segunda edição do Projeto Mulheres Extraordinárias, com o tema “Elas ocupam, transformam e inspiram”. A iniciativa tem como objetivo valorizar a presença feminina em diferentes profissões, especialmente naquelas historicamente ocupadas, em sua maioria, por homens.

O projeto é idealizado pela professora Luz Marina C. Silveira e teve continuidade após a repercussão positiva da primeira edição. Nesta etapa, contou com a parceria e o acompanhamento da supervisora escolar Graciela Andrade, além do apoio da equipe diretiva da instituição.

A programação foi marcada por uma roda de conversa com mulheres que atuam em diferentes setores profissionais, entre eles mecânica, transporte, agricultura, operação de máquinas agrícolas, eletricidade, abastecimento de combustíveis, construção civil, segurança pública e transporte por aplicativo.

Durante o encontro, as convidadas compartilharam experiências, escolhas profissionais, desafios enfrentados e conquistas alcançadas ao longo de suas trajetórias. Os relatos proporcionaram aos estudantes contato com diferentes realidades do mundo do trabalho e evidenciaram a participação feminina em áreas nas quais ainda existem barreiras e estereótipos de gênero.

O diretor da escola, Assis Magalhães, destacou a importância de iniciativas como essa para a formação dos estudantes e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Aproximar os jovens de histórias reais de superação e protagonismo contribui para ampliar horizontes, desconstruir preconceitos e mostrar que não existem profissões determinadas pelo gênero”, afirmou.

Leia mais: Cristal Vilalba: a pesquisadora científica do melhor hospital de câncer dos EUA

A vice-diretora Quelen Gomes também ressaltou a relevância da proposta, especialmente pela oportunidade de dar visibilidade às mulheres que conquistam espaço em diferentes áreas profissionais.

“Conhecer essas trajetórias é uma oportunidade de inspirar os estudantes, fortalecer o respeito e reconhecer a capacidade, a dedicação e o protagonismo feminino”, destacou.

Mais do que apresentar possibilidades de atuação profissional, o Projeto Mulheres Extraordinárias busca promover a reflexão sobre igualdade de oportunidades, valorização da diversidade e respeito às escolhas individuais. Ao compartilhar suas histórias, as participantes demonstraram que competência, dedicação e capacidade profissional não são determinadas pelo gênero.

Ao final da atividade, a Escola Lauro Dornelles agradeceu às mulheres convidadas pela disponibilidade e generosidade em compartilhar suas experiências com a comunidade escolar. A iniciativa reforçou o papel da educação na formação de cidadãos conscientes e no enfrentamento de preconceitos, deixando aos estudantes exemplos de determinação, coragem e protagonismo feminino.