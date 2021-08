Mulheres! Invistam em quem te faz bem. Você!

Conteúdo Patrocinado!

Você já se olhou no espelho hoje?



Uma pergunta simples de responder, se, não existissem tantas outras preocupações.



Sonhare Beleza Feminina através da empresária Priscila Garcia e sua equipe, alerta sobre o cuidado com a sua imagem.



Acompanhe e reflita:



A habilidade feminina é indiscutível. Mulheres são verdadeiras malabaristas em suas múltiplas funções: emprego, a administração de uma casa, da família e por fim, o cuidado consigo.

Porém, a grande maioria não prioriza o “tal” cuidado.



A pergunta no início do texto volta em questão para que todas as mulheres possam entender que cuidar da sua imagem é essencial para a elevação da auto estima, uma valor atribuído a si própria como forma de avaliação física e mental, trabalha a questão da aceitação e que reflete nas suas ações e no seu equilíbrio emocional.



Desta forma, cuidar da sua beleza é sim, PRIORIDADE. E Sonhare Beleza Feminina é o espaço onde seu sonho acontece!



Serviços oferecidos:



• Alongamento de unhas (pés e mãos), utilizando técnicas de fibra de vidro que proporciona maior durabilidade, naturalidade e resistência, conservando a esmaltação das unhas;

• Manicure e pedicure – formato tradicional;

• Designer de sobrancelhas – técnica de micropigmentação de sobrancelhas, olhos e boca;

• Cabeleireira Yasmim Moraes – Cortes, alisamentos, e escovas;

Experiência, qualidade, atendimento com excelência e preços justos.

Diferencial é o Auto-agendamento, via link fornecido ou por QR Code.

Link: https://www.topagenda.com.br/?tel=55996771954

Priscila garcia

Endereço: Bento Manoel, 955 – Cidade Alta

Telefone: 9 9677 1954

Instagram: @Priscila_Garciasonhare

Facebook: Priscila Garcia

Aline M. Kunz