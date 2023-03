Mulheres nas Artes teve poesia, música e um show em plena praça

A iniciativa deu espaço a manifestações da música, literatura e artes visuais, com atrações gratuitas prestigiadas pela comunidade.

Na última quinta-feira, dia 09, o Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, recebeu um recital poético, da Sociedade Literária Rui Neves, com o tema “As linhas poéticas femininas”.

Na oportunidade as integrantes do grupo leram poemas escritos por mulheres. O momento contou ainda com Maninha Pedroso e Alexandre Rohan Araújo apresentando algumas peças de piano.

Também no Centro Cultural, na sexta-feira, dia 10, às 20h, a atração “Vozes Femininas da Música Alegretense” mostrou todo o talento das artistas, filhas de Alegrete, Josiane Machado, Aline Costiti, Nanda e Nati Menezes, Patricia Pedroso e Mari Padilha.

Fechando a programação, no domingo, dia 12, o show do Grupo Roda de Saia. Vindo de Canoas, ele é formado só por mulheres, e apresentou o melhor do samba de raiz, propondo uma viagem pela história do samba gaúcho e brasileiro. A apresentação foi realizada em plena Praça Getúlio Vargas.

Fotos: Alisson Machado