“Mulheres que brilham” reuniram-se na Santa Casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme conta Deise Gomes, psicóloga do hospital e uma das responsáveis pelo evento, foi um momento inspirador, reunindo histórias de superação, determinação e conquistas. Segundo ela, o momento mais marcante foi quando cada convidada compartilhou sua trajetória, destacando os desafios que enfrentaram e como os superaram. “Foi emocionante, especialmente quando algumas relataram dificuldades que muitas mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho, como preconceito, falta de oportunidades e a necessidade de conciliar múltiplas responsabilidades”..

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As convidadas foram escolhidas de forma muito cuidadosa, levando em consideração mulheres que se destacam em diferentes áreas, como negócios, educação, saúde e ativismo social. Foram elas: Rafaella Giacomoni, enfermeira, atualmente empreendedora no ramo de azeites de oliva (Olivas da Querência); Cleidemar Gomes Mota Pereira, assistente social, coordenadora do CAPS II; Renata Milena Ribeiro Costa Alves, médica, residente em Psiquiatria; Tailise da Silva Ribeiro Lemos, enfermeira e diretora da Santa Casa; Carol Figueiredo, advogada, empresária e vereadora.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para Deise, a escolha foi pautada não apenas pelo sucesso profissional, mas pela força positiva que elas geram dentro da comunidade e o impacto sobre as mulheres que faziam parte da plateia foi evidente. “Muitas pessoas saíram dali inspiradas, refletindo sobre seus próprios caminhos e desafios”, pontua.

Entre os assuntos abordados, destaca-se a importância da mulher em cargos de liderança, como apoiar outras mulheres na sua jornada, desafios da tripla jornada (mãe, profissional, esposa) como superar desafios e que conselho poderia ser dado a sua versão mais jovem.

“O evento serviu como um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, é possível alcançar grandes feitos com resiliência e apoio mútuo”, finaliza a psicóloga.