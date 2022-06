Mulheres rurais de Alegrete participam de encontro regional em Bagé

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A organização e união é uma das formas de melhorar o meio em que vivemos.

Assim pensam as mulheres ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete que se mobilizaram para participar do 9º Encontro Regional de Mulheres Rurais, na cidade de Bagé, neste dia 3 de junho.

Mulheres produtoras rurais e convidadas

O evento, de acordo com Elaine Londero, que organizou a participação de mulheres de Alegrete foi com um ônibus de 40 lugares lotado. O evento será no CTG Prenda Minha em Bagé.

– Temos que participar e melhorar cada vez mais nossa capacitação para melhor trabalharmos no campo e passar aos nossos filhos e netos a importância do trabalho na área rural, pois é dele que a cidade depende, atesta a trabalhadora.

Todas as que foram de Alegrete vão com lenços fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O presidente da entidade, Jesus Alzir, prestou todo o apoio e está junto com o grupo de mulheres de Alegrete.