Mulheres saem feridas em briga de rua

Duas mulheres entram em vias de fato em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, uma guarnição foi acionada na região central da cidade, nas imediações de onde ocorria um evento.

A denúncia, era de uma briga envolvendo um casal e outra mulher. Foi realizado contato com uma mulher de 28 anos que disse aos policiais que estava no evento juntamente com seu companheiro, um homem de 38 anos, quando encontraram a ex-companheira dele uma mulher de 43 anos.

As duas mulheres acabaram discutindo e após se agrediram mutuamente, restando uma delas com escoriações no peito e a outra com um corte abaixo do olho direito.

Os envolvidos foram encaminhados até a DPPA onde foi feito o registro do fato.