Mulheres são agredidas em via pública no Bairro Ibirapuitã

Na madrugada de quinta-feira (17), duas mulheres foram agredidas e, uma delas ameaçada também por mensagens.

A ocorrência foi próxima a um dos postos de combustíveis na Avenida Tiaraju.

De acordo com o registro, as vítimas de 32 e 27 anos disseram que estavam nas proximidades de um estabelecimento comercial aguardando lanche. De forma abrupta, a acusada de 20 anos investiu contra as mesmas. As agressões foram contínuas e houve briga.

As agressões pararam quando populares intervieram e a dupla(vítimas), conseguiu sair do local. Ambas foram à delegacia de Polícia onde a acusada manteve contato com uma delas mandando mensagens ameaçadoras.