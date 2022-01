Mulheres são mais suscetíveis e adultos até 30 anos são maioria na nova onda da Covid

Em razão do aumento da procura por testes de coronavírus na cidade e também de pessoas com sintomas gripais, a Secretaria de Saúde tem uma equipe atendendo de segunda à sexta, das 12h às 21h, no gripário, localizado no Ginásio do IEEOA.

Há muitos surtos na cidade, desta forma a rede de saúde solicita que todos redobrem os cuidados e mantenham a calma.

” Todos que procuram o gripário estão sendo atendidos com carinho e respeito pelos profissionais da saúde da Secretaria Municipal da Saúde. É um momento delicado que exige cuidados e que as pessoas estão frágeis e precisam de acolhimento. São muitas pessoas diariamente, portanto, vamos nos cuidar melhor, evitar ficar sem máscara e usar álcool em gel. E se precisar estaremos aqui para ajudar.” – destaca Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura

A reportagem do PAT, entrevistou o especialista em dados, o analista técnico de gráficos da SMS, Marco Dorneles Rego.

Ele confirmou que desde o Natal, uma leve crescente iniciou, se tornando de alta transmissibilidade a partir do dia 31. Pois uma pessoa infectada contamina no mínimo mais oito.

Marco acrescentou que as mulheres são mais suscetíveis e, neste surto que já representa mais de mil casos ativos, diferente dos últimos dois anos, são famílias inteiras contaminadas. O grupo que representa o maior número até o momento, é de jovens. Pessoas até 30 anos.

No primeiro dia de abertura do gripário, 120 pessoas foram atendidas e 152 testes realizados. Já no segundo dia, foram em torno de 150 atendimentos. A maioria dos pacientes com sistema vacinal completo, esse é um dos motivos que os casos registrados até o momento, estão sem gravidade. Apenas cinco pacientes estão hospitalizados.

Essa nova onda promete ser um “tsunami” de casos em relação a tudo que se viu na pandemia até agora.

A ômicron é muito provavelmente a causa principal do aumento de infecções em Alegrete e no mundo, associada ao relaxamento das medidas de distanciamento por conta das festas de fim de ano.

A nova variante costuma provocar sintomas com menor intensidade em comparação com as demais cepas que já se espalharam até então.

De acordo com a OMS, embora a ômicron pareça ser menos grave em comparação com a delta, especialmente entre os vacinados, isso não significa que ela deva ser classificada como branda.

Assim como as variantes anteriores, a ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Na verdade, o tsunami de casos é tão grande e rápido que está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o mundo.

Já conforme Marco Rego, Alegrete está com 90% dos alegretenses vacinados com o esquema vacinal completo.

O mais importante é que as pessoas mantenham os cuidados e todos os protocolos. Distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.



Nesta sexta-feira (7) foram registrados 402 casos positivos, sendo 173 homens e 229 mulheres, com idades entre 5 meses e 89 anos.

Não foram registrados recuperados e óbitos.



Há 11 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, 9 pacientes são oriundos de Alegrete.

Na UTI não há pacientes diagnosticados com Covid-19.

Alegrete está com 1.015 casos ativos. Até o momento, são 13.617 casos confirmados, 11.778 recuperados e 299 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 42.714 testes, sendo 29.617 negativos, 13.092 positivos e há 05 pessoas aguardando resultados de exames.

Em observação com síndrome gripal há 1.321 pessoas.