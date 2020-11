Mulheres são presas, pela Brigada Militar, com grande quantidade de drogas, arma e munição

Durante o patrulhamento ostensivo na manhã de ontem(23), os policiais militares de Alegrete realizaram um grande apreensão de drogas que incluiu cocaína, crack e maconha. Além de um revólver, munições, rádio HT(o mesmo utilizado pela BM), celular e balança de precisão. O golpe no tráfico, também, resultou na prisão de duas mulheres, uma de 18 e a outra de 19 anos. Sendo que a de 19 anos estava no Município há duas semanas, ela reside em Porto Alegre.

Segundo relato policial, durante o patrulhamento de rotina realizado pelas guarnições, os policiais estavam no bairro Nilo Soares Gonçalves quando suspeitaram da atitude das traficantes, (ambas já têm histórico de passagens pelo mesmo crime), que estavam em frente a uma residência onde havia denúncias de tráfico de drogas. Assim que a viatura aproximou-se, os policiais reconheceram uma das mulheres que tem o apelido de Coty. Desta forma, decidiram abordá-las, momento em que a dupla tentou entrar rapidamente na casa, entretanto, foram interceptadas e identificadas. Durante a revista pessoal, com a Coty, havia uma bolsa e, no interior a quantidade de 52 porções de maconha, 36 pinos cocaína e 10 pinos de crack, assim como, R$ 85,00 e um celular.

Diante da constatação do tráfico, os policiais questionaram se havia mais drogas e as mulheres sinalizaram para um galpão, onde os PMs tiveram êxito em identificarem uma sacola de viagem onde havia mais droga, uma arma calibre 38, 26 munições do mesmo calibre, uma balança de precisão e três rádios comunicadores HT.

Receberam voz de prisão em flagrante. A dupla que foi levada à UPA e posteriormente à DP. Em contato com Delegado responsável pela DPPA, Maurício Arruda, o mesmo determinou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecente. Depois de ouvidas as duas mulheres foram encaminhadas ao Presídio Estadual de Alegrete.

Mais uma grande ação dos policiais militares de Alegrete no combate ao tráfico de drogas. Um comércio que gera inúmeros outros crimes entre eles: furtos, roubos e homicídios.

Total do material preendido

718,9g de maconha

465g pinos de cocaína

311g pinos de crack

1 revólver cal 38 marca Taurus

26 munições cal 38

1 balança de precisão

1 aparelho celular

3 rádios comunicadores HT

R$ 85,00 em dinheiro