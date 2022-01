Mundo bate recorde de casos de Covid-19, com 2,4 milhões infecções em 24 horas

Levantamento feito pela Our World In Data apontou um novo recorde de casos de Covid-19 no mundo. Os números do dia 3 de janeiro apontam 2,4 milhões de infecções por coronavírus em 24 horas.

Até então, o recorde havia sido registrado em 30 de dezembro de 2021, com 1,95 milhões de casos.

Se os casos de infecções batem recordes, o número de mortes registra patamar muito inferior ao momento mais crítico da pandemia.

No dia 3 de janeiro morreram 5.845 pessoas por complicações relacionadas à Covid-19 no mundo. Em 26 de janeiro de 2021, quando houve recorde de óbitos por Covid no mundo, o número de mortes em 24 horas foi de 17.442.

Os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de casos em apenas um dia, triplicando os casos detectados no final do ano passado. No dia 28 de dezembro, os Estados Unidos registraram 300 mil novas infecções.

Brasil

O Brasil registrou cerca de 11 mil novos casos no levantamento da Our World In Data no dia em que o mundo registrou recorde de novos casos.

Desde o início de casos de coronavírus, em março de 2019, até o último dia de 2021, o país havia atingido a marca de 619.056 óbitos e mais de 22 milhões infecções pelo SARS-CoV-2.

Os casos de Covid-19 causados pela variante Ômicron podem ter um pico ainda em janeiro no Brasil, após as aglomerações de final de ano, segundo Marcelo Otsuka, infectologista, pediatra e membro do Departamento de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, que falou à CNN.

Fonte: CNN