Mundo dos Sabores – Produtos a granel, destaca produtos para clientes com restrições na alimentação

O Mundo dos Sabores – Produtos a granel, desde a sua inauguração tem surpreendido seus clientes com a diversidade de produtos oferecidos.

Uma das preocupações da equipe do Mundo dos Sabores é também poder proporcionar aos clientes com restrições alimentares, produtos que contribuam com a qualidade de vida dos mesmos.

Acompanhe abaixo os benefícios de alguns produtos disponíveis no Mundo dos Sabores – Produtos a granel:

Açúcar Demerara – aumenta a energia, combate a câimbra, regula o sono e o metabolismo e fortalece os ossos e a imunidade;

Açúcar Mascavo – possui menos calorias e mais vitaminas e minerais. Sua cor marron é devido à conservação do melaço da cana. Ideal para diversas receitas, como bolo, muffins, pipoca, biscoito, pão, cookies ou pode ser adicionado em sucos, café e chás.

Cranberry – fruta desidratada maravilhosa, tanto o sabor como os seus benefícios. Ajuda na prevenção e tratamento da infecção urinária, de úlceras no estômago, reduz o mau colesterol, age como antioxidante. Pode ser consumida pura ou no preparo de sucos, batidas, cookies, bolos, brigadeiros, pudim, cheesecake, saladas, drinques e outras opções.

Goji Berry – rico em vitamina C, melhora o sistema imunológico, o humor e ajuda no emagrecimento. Evita problemas oftalmológicos e derrames, além de agir como antioxidante, anti-inflamatório e proteger o coração. Pode ser consumido puro ou em batidas, iogurte, suco, bolo, geleia e cookies.

Ameixa Seca – ameixa com ou sem caroço. Rica em fibras. Pode ser usada para receitas como pavê, manjar, calda, vitaminas, geleia, bolos e pudim.

Damasco – Ricos em antioxidantes, ótima fonte de vitamina C e vitamina A, o Damasco fornece 20% das necessidades diárias por porção. O beta-caroteno pode prevenir doenças cardiovasculares. Ele ajuda a evitar a oxidação do colesterol LDL e a desintoxicar o sangue. O Damasco é ideal para mousse, pavê, trufa, coquetel e molho.

Uva passa – previne a prisão de ventre, melhora a saúde dos ossos, previne anemia e protege a saúde do coração. Utilizado em receitas como o panetone, cuca, bolo, arroz e chocolate.

Granola – o importante da granola é a quantidade de fibras alimentares. As fibras ajudam no bom trânsito intestinal, auxiliando na melhora da constipação. Além disso, atuam na manutenção das bactérias boas que fazem parte da microbiota intestinal.

Cominho – reduz a formação de gases, age como diurético, é afrodisíaco, reduz cólicas e dores abdominais, ajuda à relaxar e favorece a digestão e o sistema imunológico.



Lemon Pepper – melhora na digestão, fortalece o sistema imunológico, diurético e antioxidante, combate a obesidade, saúde do coração, anti-inflamatório e cicatrizante. Perfeito para carnes, legumes, vegetais, grãos, cogumelos, carne de soja, massas, noodle e tofu.



No setor de farináceos, são mais de cinco tipos de farinhas e o destaque é para as farinhas integrais, sem glúten e sem adição de açúcar.

Chás para os apaixonados pelo bom chá, desde os chás calmantes até os chás digestivos e emagrecedores.

No Mundo dos Sabores, é possível encontrar uma variada linha de produtos a granel, grãos, farináceos, frutas, doces, guloseimas para festas e eventos em geral, chás, produtos para confeiteiras, temperos que vão dos tradicionais até os mais exóticos, bolos pré-prontos, requeijão, queijos fatiados, embalagens e cestas para presente.



Mundo dos Sabores, tudo que você precisar para desenvolver suas receitas, saborear chás, e caprichar nos temperos.

Atendimento de Segunda à sexta-feira:

Manhã: Das 8h 30min às 12h

Tarde: Das 14h às 18h 30min

Sábado:

Manhã: Das 8h 30min às 12h

Tarde: Das 14h às 17h.

Conheça e encante-se com Mundo dos Sabores, produtos a granel – Para fazer a diferença na sua vida, casa e cozinha!

Avenida Tiaraju, nº 667

Telefone: 3422 0028

Facebook: Mundo dos Sabores

Aline Menezes