Munhoz Placas, referência em estampagem de placas em Alegrete

Munhoz Placas é a empresa de estampagem credenciada junto ao Detran, responsável por imprimir (estampar) a sequência alfanumérica (letras e números) nas placas EPIV (placas Mercosul) que serão emplacadas nos veículos.

Preocupados em melhor atender seus clientes, oferecer agilidade na fabricação, Munhoz Placas possui duas empresas em Alegrete, uma localizada na Avenida Assis Brasil 1288 – Cidade Alta e outra localizada na rua Castro Alves 164 – Centro, fundos do CRVA.



Um dos diferenciais da Munhoz Placas é o atendimento de qualidade, a agilidade na entrega e a garantia no produto.

Promoção de Natal:

No mês de dezembro de 1° a 23, todos os clientes participaram do Sorteio de Natal onde concorreram ao prêmio de um televisor 32”. E o feliz contemplado foi o senhor Alex Leal. Essa ação foi uma forma de agradecer a todos pela confiança depositada.

Munhoz Placas através do empresário Sérgio Munhoz aproveita para desejar um Feliz e abençoado Ano Novo, repleto de saúde, paz e união em todos os lares.

Munhoz Placas em dois endereços:

Rua Castro Alves, 164 – fundos CRVA

Telefone: 3422 0864

Av. Assis Brasil, 1288 – diagonal ao Cartório de Registro Civil

Telefone: 3422 0734

Aline Menezes