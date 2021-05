Município de Saudades vive luto coletivo após ataque a creche que deixou 5 mortos

O município de Saudades, no Oeste catarinense, vive um luto coletivo após o ataque em uma creche que resultou na morte de três crianças e duas funcionárias. As aulas foram suspensas até a próxima segunda (9) e houve também empresários que pausaram as atividades e dispensaram os funcionários diante do choque e da tristeza que atingiu os moradores.