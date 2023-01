Município encerrou o ano contabilizando 57 mm de chuva em dezembro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O mês de dezembro de 2022, encerrou com uma precipitação maior que o mês anterior, o que de certa maneira ameniza, mas não resolve o problema da seca que se agrava.

Dezembro encerrou com 57 mm em Alegrete, segundo dados colhidos da estação automática da CPRM no município. Com episódios de chuva bem pontuais, apenas entre os dias 23 e 25 totalizaram um volume de 40,8 mm.

No dia 23 foi registrado 18,6mm e entre os dias 24 e 25 foram mais 22,2mm. Os outros 16,2 mm foram em dias alternados do último mês do ano de 2022.

Onda de vandalismo e furtos na cidade é crescente, e o número de PMs diminuiu ainda mais

A partir de julho de 2022, o mês de novembro foi o pior mês em precipitação em Alegrete, quando foi registrado apenas 35 mm. Setembro teve 61,7 mm, contra 68 mm em outubro. Com dezembro, a cidade contabilizou nos últimos quatro meses do ano 221,7 mm.

Ele saiu de Alegrete, mas as raízes jamais foram esquecidas

O volume de chuva preocupa pela previsão daqui para frente, considerando que janeiro e fevereiro as altas temperaturas e a escassez de chuva podem agravar a situação. A média apontada para Alegrete nos meses de outubro e novembro é de 164 mm, e tivemos apenas 103 mm, o que liga o sinal de alerta entre produtores que mais uma vez devem sofrer com a estiagem nos meses mais secos no município.

Foto: Marco Santierri