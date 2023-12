Município já tem área para construir 66 casas populares em Alegrete

Desse total, 20 são de projeto do Governo do Estado- A Casa é Sua e as demais do Minha Casa Minha Vida.

O prefeito Márcio Amaral esclarece que já tem uma área do Município definida para a construção dessas casas populares aqui em Alegrete. Inicialmente, serão na zona sul da cidade. Já em relação a quem terá direito as moradias, explica que segue o projeto federal que determina um percentual para idosos, outro para mulheres chefes de família e pessoas com deficiência. Todos, ainda, devem se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo governo federal para esses projetos, que dentre vários requisitos é a baixa renda.

O palhaço da sinaleira vai ficar sem teto em breve; tempo na Casa de Passagem chegou ao limite

Em relação ao valor que será investido, o chefe do Executivo informa que para 20 casas do projeto estadual é 1, 6 milhão do Governo e mais um milhão de contrapartida do Município. Em relação as 46 casas do Minha Casa Minha Vida, aqui para Alegrete, o valor ainda não foi definido. E as inscrições só em 2024, em data ainda a ser marcada, porque não receberam as informações de como proceder nessa ação em âmbito local.