Murillo é Alegrete nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo

O alegretense Murillo Vaz, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha está integrando a delegação do RS na fase regional 3 das Paralimpíadas Escolares 2022.

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009.



É o maior mundial para crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia da Covid-19.

No ano passado, o evento contou com mais de 900 atletas, de 25 unidades da federação. Esse ano foram organizadas três fases regionais para quatro modalidades (atletismo bocha, goalball e natação). As cidades que já receberam as fases regionais foram Brasília e Natal.

“Em 2018 e 2019, nós tivemos um crescimento muito grande no número de participantes dessas quatro modalidades. Nós criamos os regionais como limitadores das vagas nessas quatro modalidades. Podemos ampliar as modalidades contempladas nos regionais de acordo com o que identificarmos na fase nacional”, explicou Ramon Pereira, diretor de desenvolvimento esportivo do CPB.



Agora São Paulo está realizando a última fase de 05 a 10 de setembro. Os três primeiros colocados nos regionais no atletismo, goalball e natação vão se classificar automaticamente para a fase nacional, e a bocha, os dois primeiros, por gênero, se classificam. Em novembro acontece a fase nacional em SP.

O atleta Paralímpico Murillo Vaz Medeiros, já participou da fase classificatória em Porto Alegre no mês de julho e foi classificado para a fase Regional 3.

Murillo viajou para São Paulo no último dia 5, com apoio da prefeitura e está feliz em estar representando sua escola, cidade e seu Estado mais uma vez.

Para Murillo as Paralimpíadas são importantes e está fazendo a diferença na sua vida. Segundo ele participar é muito bom, mas as amizades é o que fica.



Murillo irá participar do Arremesso de Peso, 400m e 1500m, provas que acontecem nesta sexta-feira (9).

“Meu Alegrete obrigado por todo o carinho e torcida por mim. Amo meu Alegrete e representá-lo me deixa muito feliz”, destacou o atleta em conversa com a reportagem antes de se deslocar para as provas.

Também de Alegre, a professora Marzi Pereira da Costa, que acompanha o Murillo e atua como staff da delegação gaúcha nas provas de atletismo.

Fotos: reprodução