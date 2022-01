Museu do Esporte João Saldanha poderá ser reaberto em outro local

Desativado já há algum tempo, o Museu dos Esportes João Saldanha, que funcionava no Estádio Municipal Farroupilha, pode reabrir em novo local e em novo formato. As articulações estão sendo realizadas pela Câmara Municipal. Na manhã desta sexta-feira, a Mesa Diretora recebeu o ex-diretor do Museu, Ênio Luiz Moraes, o Luizão, que foi o responsável pelo acervo guardado no Museu e que era ponto obrigatório de visitas nos eventos esportivos que se realizavam no Estádio Farroupilha.



Parte do acervo foi perdida devido às enchentes que alagaram o Estádio . Outra parte está sob a guarda do Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete, o Cepal. A ideia é reunir esse material e reabrir o Museu em outro local, possivelmente em espaço na Praça da Juventude. A secretária Ângela Viero é receptiva à iniciativa, afirmou o presidente da Câmara Anilton Oliveira.



Uma visita à praça da Juventude deverá ser feita pelos vereadores para verificar as condições do local para futuramente receber o Museu. A memória do futebol de Alegrete estava sendo preservada através de um rico acervo que em parte foi perdido. Recuperar o que restou e retomar o funcionamento do museu é compromisso não só do mundo dos esportes de Alegrete mas de toda a comunidade, afirmou o presidente Anilton.